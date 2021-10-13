Иммунолог Крючков рассказал о реакции организма на ревакцинацию от COVID-19

Реакция на ревакцинацию от ковида с большой долей вероятности будет напоминать симптомы, появившиеся после первой прививкой. Об этом рассказал иммунолог Николай Крючков.

Он отметил, что реакция на вакцинацию ( общая слабость, температура, боль в мышцах), как правило обусловлена особенностями врожденного иммунитета. Так, если на первую прививку такая реакция была, то с большой вероятностью она будет и на ревакцинацию, обращает внимание Крючков. Об этом сообщает Sputnik.

После ревакцинации лучше избегать людных мес. Вакцина начинает действовать только через две-три недели.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что завершаются исследования по одновременному использованию вакцин от гриппа и ковида. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он отметил, что в скором времени уже опубликуют эти данные.