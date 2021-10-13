Иммунолог Крючков рассказал о реакции организма на ревакцинацию от COVID-19

Иммунолог Крючков рассказал о реакции организма на ревакцинацию от COVID-19
Вакцина начинает действовать только через две-три недели. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Реакция на ревакцинацию от ковида с большой долей вероятности будет напоминать симптомы, появившиеся после первой прививкой. Об этом рассказал иммунолог Николай Крючков.

Он отметил, что реакция на вакцинацию ( общая слабость, температура, боль в мышцах), как правило обусловлена особенностями врожденного иммунитета. Так, если на первую прививку такая реакция была, то с большой вероятностью она будет и на ревакцинацию, обращает внимание Крючков. Об этом сообщает Sputnik.

После ревакцинации лучше избегать людных мес. Вакцина начинает действовать только через две-три недели.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что завершаются исследования по одновременному использованию вакцин от гриппа и ковида. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он отметил, что в скором времени уже опубликуют эти данные.

мнение врача организм реакция ревакцинация симптомы


 

Новости партнеров
Наркотики, алкоголь и секс: пропавших школьниц все чаще находят в гостях у взрослых мужчин в Петербурге
Наркотики, алкоголь и секс: пропавших школьниц все чаще находят в гостях у взрослых мужчин в Петербурге
Под Петербургом в реке нашли пакет с останками ребенка и гирей
Под Петербургом в реке нашли пакет с останками ребенка и гирей
Наталья Картавых: школьницы убегают ко взрослым мужчинам, компенсируя нехватку родительской любви
Наталья Картавых: школьницы убегают ко взрослым мужчинам, компенсируя нехватку родительской любви
В Ленобласти с 15 ноября введут коронавирусные паспорта для посещения кино и и фитнеса
В Ленобласти с 15 ноября введут коронавирусные паспорта для посещения кино и и фитнеса
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Иммунолог Крючков рассказал о реакции организма на ревакцинацию от COVID-19
Суд разрешил снос хладокомбината на Шкапина: еще в июле здание отстаивали с ...
Песков заявил, что данные пользователей Госуслуг доступны силовым структурам
Проблемы с печенью можно выявить по двум ярким знакам на коже
Мурашко рассказал об одновременной вакцинации от гриппа и COVID-19
В Северной столице привьют 80% таксистов и курьеров
Дождь и ночные заморозки прогнозируются в Ленобласти 14 октября
Облачность и до +11 градусов: какая погода ждет петербуржцев в четверг