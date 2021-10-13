Мурашко рассказал об одновременной вакцинации от гриппа и COVID-19

Завершаются исследования по одновременному использованию вакцин от гриппа и ковида, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Он отметил, что в скором времени уже опубликуют эти данные. Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее ученые из Израиля выяснили, что главным условием выживаемости при одновременном инфицировании ковидом и гриппом выступает иммунитет против последнего.
На данный момент медики призывает вакцинироваться и от того, и от другого. Параллельно идет работа по созданию единой вакцины. На прошлой неделе в Центре имени Гамалеи отметили, что клинические испытания такого лекарства должны начаться в конце следующего года.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал о том, что среди всех заболевших ковидом в России — 12-13% детей от шести до 17 лет.