Мурашко рассказал о заболеваемости ковидом среди детей

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал о том, что среди всех заболевших ковидом в России — 12-13% детей от шести до 17 лет.

«Особенностью этого периода является, в том числе, и вовлечение детей в эпидпроцесс. Мы видим, что наибольшее количество пациентов болеющих среди детей — это возрастная категория школьного возраста от шести до 17 лет», — приводит его слова РИА «Новости».

С начала пандемии в России выявлено 7 832 964 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 218 345 летальных исходов, выздоровели 6 894 285 человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент Филиппин Родриго Дутерте предложил вакцинировать людей, которые не решаются на прививку от ковида, во время сна.