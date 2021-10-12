Президент Филиппин предложил не решающихся прививаться от COVID-19 вакцинировать во сне

Президент Филиппин Родриго Дутерте предложил вакцинировать людей, которые не решаются на прививку от ковида, во время сна.

Он предложил забраться к ним домой и сделать им прививку, пока они спят. Дутерте пошутил, что даже готов возглавить движение. При этом президент Филиппин добавил, что помимо вакцинации, нужно носить маску и соблюдать социальную дистанцию, так как эти меры помогают сдерживать распространение ковида в стране. Об этом сообщает PTV.

На Филиппинах сделали прививку уже более 23 млн человек. Правительство страны планируют привить к концу года до 70 млн филиппинцев.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в 38 регионах России введены требования о прививке для ряда категорий работников. Так, для противодействия распространению ковида губернаторы вместе с главными санитарными врачами приняли ряд мер.