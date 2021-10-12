Попова: В регионах усилен контроль за соблюдением масочного режима

Попова: В регионах усилен контроль за соблюдением масочного режима
Ограничительные меры для пенсионеров ввели в 64 регионах. Фото: unsplash
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в 38 регионах России введены требования о прививке для ряда категорий работников.
Так, для противодействия распространению ковида губернаторы вместе с главными санитарными врачами приняли ряд мер, в том числе усилили контроль за ношением защитных масок. Об этом сообщает РИА «Новости».
Ограничительные меры для пенсионеров ввели в 64 регионах, QR-код при входе на культурно-развлекательные мероприятия — в 26 регионах, в кафе и рестораны — в 22, на спортивные игры — в 25 регионах, в отели — в 13 регионах.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главный санитарный врач Северной Наталья Башкетова подписала постановление, в котором определен круг профессий с обязательной вакцинацией от ковида. В первую очередь, это касается учителей, медиков, соцработников.
анна попова коронавирус регионы Роспотребнадзор Россия


 

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Попова: В регионах усилен контроль за соблюдением масочного режима
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