Попова: В регионах усилен контроль за соблюдением масочного режима

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в 38 регионах России введены требования о прививке для ряда категорий работников.

Так, для противодействия распространению ковида губернаторы вместе с главными санитарными врачами приняли ряд мер, в том числе усилили контроль за ношением защитных масок. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ограничительные меры для пенсионеров ввели в 64 регионах, QR-код при входе на культурно-развлекательные мероприятия — в 26 регионах, в кафе и рестораны — в 22, на спортивные игры — в 25 регионах, в отели — в 13 регионах.