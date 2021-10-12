В Петербурге ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан

Главный санитарный врач Северной Наталья Башкетова подписала постановление, в котором определен круг профессий с обязательной вакцинацией от ковида.

В первую очередь, это касается учителей, медиков, соцработников, продавцов, поваров, официантов, работников гостиниц, водителей, работников бьюти-индустрии, почты, МФЦ, ЖКХ. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора по Петербургу.

Также сделать вакцинацию обязаны госслужащие.

Руководители компаний, индивидуальные предприниматели обязаны обеспечить проведение вакцинации первым компонентом или однокомпонентным препаратом в срок до 15 ноября, вторым компонентом — в срок до 15 декабря. Охват — не менее 80% от общей численности сотрудников.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что растущее число смертей среди пациентов с ковидом в России связано с поздним обращением людей к врачам.