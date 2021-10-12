Инфекционист Тимаков связал рост смертности от COVID-19 с увеличением числа заболевших

Растущее число смертей среди пациентов с ковидом в России связано с поздним обращением людей к врачам, уверен инфекционист Евгений Тимаков.

Он отметил, что сначала ковид может проявляться только насморком и болью в горле. Именно из-за этого человек думает, что просто простудился и не обращается в доктору. Об этом сообщает РИА «Новости».

Врач добавляет, ситуация меняется, когда увеличивается температура. Тогда идет активное развитие процесса заражения.

Рост смертности, по мнению Тимакова, связан и с большим количеством заболевших.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что особенностью текущего подъема ковида является молниеносное течение болезни, буквально в течение двух-трех дней требующее реанимационной поддержки. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Также глава Минздара отметил, что молодость больше страховка от тяжелой формы ковида.