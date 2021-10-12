Мурашко: особенностью текущего подъема коронавируса является молниеносное течение инфекции

Особенностью текущего подъема ковида является молниеносное течение болезни, буквально в течение двух-трех дней требующее реанимационной поддержки, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Также глава Минздара отметил, что молодость больше страховка от тяжелой формы ковида. Он обратил внимание на то, что среди всех заболевших 13% — это дети от шести до 17 лет. Также Мурашко заявил, что сейчас в стационары начали поступать пациенты начиная с 20 лет. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 28 190 человек. Об этом стало известно сегодня, 12 октября. Общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 7 832 964.