В России за сутки выявили 28,2 тысячи случаев коронавируса

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 28 190 человек.

Об этом стало известно сегодня, 12 октября. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 7 832 964.

За вчерашний день жертвами COVID-19 стали 973 жителя страны. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса скончались 218 345 граждан РФ. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 20 706 человек. Общее количество выздоровлений достигло 6 894 285.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте. Первой стала Москва — 4 699 случаев. На третьем месте Московская область — 1804.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре рассказали, как легче перенести коронавирус. Зачастую тяжелее и дольше болеют люди старше 60 лет, а также пациенты с хроническими заболеваниями.