В Роспотребнадзоре рассказали, как легче перенести коронавирус

В Роспотребнадзоре рассказали, как легче перенести коронавирус
По словам медиков, тяжелее и дольше переносят коронавирус люди старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями. Фото: комитет по здравоохранению

Зараженный коронавирусом пациент перенесет болезнь в более легкой форме и вылечится быстрее, если во время контакта с больным он был в маске, а затем прополоскал горло, помыл руки и лицо. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

По словам доктора медицинских наук Татьяны Руженцовой, горло можно прополоскать водой или специальным раствором. Тогда в организм попадет меньшая доза вируса и если человек все же подхватит COVID-19, болезнь будет протекать легче и завершится скорее.

Как сообщили «РИА Новости», зачастую тяжелее и дольше болеют люди старше 60 лет, а также пациенты с хроническими заболеваниями, заключили специалисты.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кремле оценили идею введения штрафов за отказ от вакцинации.

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