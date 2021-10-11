В Роспотребнадзоре рассказали, как легче перенести коронавирус

По словам медиков, тяжелее и дольше переносят коронавирус люди старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями. Фото: комитет по здравоохранению

По словам медиков, тяжелее и дольше переносят коронавирус люди старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями. Фото: комитет по здравоохранению

Зараженный коронавирусом пациент перенесет болезнь в более легкой форме и вылечится быстрее, если во время контакта с больным он был в маске, а затем прополоскал горло, помыл руки и лицо. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

По словам доктора медицинских наук Татьяны Руженцовой, горло можно прополоскать водой или специальным раствором. Тогда в организм попадет меньшая доза вируса и если человек все же подхватит COVID-19, болезнь будет протекать легче и завершится скорее.

Как сообщили «РИА Новости», зачастую тяжелее и дольше болеют люди старше 60 лет, а также пациенты с хроническими заболеваниями, заключили специалисты.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кремле оценили идею введения штрафов за отказ от вакцинации.