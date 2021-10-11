В Кремле оценили идею введения штрафов за отказ от вакцинации

В Кремле оценили идею введения штрафов за отказ от вакцинации
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал введение штрафов. Фото: kremlin.ru

Введение штрафов за отказ от вакцинации от коронавируса нереально. Такое заявление сделал представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, такие меры нарушают социальный характер государства. Песков напомнил, что социальный характер страны записан в Конституции, а самым большим приверженцем этого характера является президент России Владимир Путин.

Как сообщил ТАСС, представитель Кремля добавил, что другого способа защитить свою жизнь, кроме вакцинации, не существует.

Напомним, массовая вакцинация населения от ковида началась в России в начале декабря. В настоящее время россиян прививают препаратом «Спутник V», созданным в Центре имени Гамалеи совместно с РФПИ, препаратом «ГамКовидВак» (ГНЦ «Вектор») и «КовидВак» (Центр имени Чумакова РАН).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вирусолог РАН Лукашев предложил ввести штрафы за уклонение от вакцинации против COVID-19.

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