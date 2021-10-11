Вирусолог РАН Лукашев предложил ввести штрафы за уклонение от вакцинации против COVID-19

Вирусолог РАН Лукашев предложил ввести штрафы за уклонение от вакцинации против COVID-19
Вирусолог Александр Лукашев отметил, что лечение одного больного ковидом в больнице обходится в 200 тысяч рублей. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Жителей России следует начать каждый месяц штрафовать за уклонение от прививки против ковида. Об этом заявил вирусолог Александр Лукашев.

Он уверен, только так можно будет добиться снижения материальной нагрузки на систему здравоохранения. Так, любое тяжелая болезнь, в том числе и ковид, наносит большой ущерб российской медицине. Об этом сообщает «Говорит Москва».

Ученый отметил, что лечение одного больного ковидом в больнице обходится в 200 тысяч рублей. Приемлемой для такого наказания он называет сумму в пять тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что требование об обязательной прививки для работников некоторых сфер деятельности вводят в Приморском крае. С понедельника, 11 ноября, людей, не сделавших первую вакцинацию, будут отстранять от работы. Подписано постановление о проведении обязательной прививки учителей, медиков, соцработников, водителей и других.

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