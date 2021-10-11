В Приморье вводится обязательная вакцинация от COVID-19

В Приморье вводится обязательная вакцинация от COVID-19
С понедельника, 11 ноября, людей, не сделавших первую вакцинацию, будут отстранять от работы. Фото: unsplash

Требование об обязательной прививки для работников некоторых сфер деятельности вводят в Приморском крае. С понедельника, 11 ноября, людей, не сделавших первую вакцинацию, будут отстранять от работы.

Подписано постановление о проведении обязательной прививки учителей, медиков, соцработников, водителей, экскурсаводов, продавцов, официантов, поворов, аниматоров, почтальонов, уборщиков и парикмахеров. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Это также рыбаки, сотрудники ЖКХ, энергетики, госслужащие, работники органов власти и местного самоуправления.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пензенской области ввели обязательную прививку от ковида для чиновников, работников магазинов и кафе. Также, согласно постановлению главного санитарного врача региона, должны привиться работники бьюти-сферы, ЖКХ, почты, медики, учителя и другие.

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