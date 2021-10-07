Пензенская область ввела обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда категорий работников

Руководители компаний и предприниматели должны обеспечить прививку не менее 80 % своих работников до 15 декабря. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Руководители компаний и предприниматели должны обеспечить прививку не менее 80 % своих работников до 15 декабря. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

В Пензенской области ввели обязательную прививку от ковида для чиновников, работников магазинов и кафе.

Также, согласно постановлению главного санитарного врача региона, должны привиться работники бьюти-сферы, ЖКХ, почты, медики, учителя, соцработники и водители. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Руководители компаний и предприниматели должны обеспечить прививку не менее 80 % своих работников до 15 декабря.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиянкам можно беременеть примерно через два месяца после перенесенного ковида, но все индивидуально и лучше проконсультироваться с врачом, заявила гинеколог Лейла Адамян. Она обратила внимание на то, что самое главное — чтобы женщина восстановилась после вируса. Все зависит от тяжести заболевания, отмечает доктор. В ряде случаев ковид протекает легко.