Врач Адамян: женщине можно беременеть примерно через два месяца после COVID-19

После тяжелой формы требуется больше времени для восстановления. Фото: pixabay.com

После тяжелой формы требуется больше времени для восстановления. Фото: pixabay.com

Россиянкам можно беременеть примерно через два месяца после перенесенного ковида, но все индивидуально и лучше проконсультироваться с врачом, заявила гинеколог Лейла Адамян.

Она обратила внимание на то, что самое главное — чтобы женщина восстановилась после вируса. Об этом сообщает РИА Новости.