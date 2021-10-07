Врач Адамян: женщине можно беременеть примерно через два месяца после COVID-19

Россиянкам можно беременеть примерно через два месяца после перенесенного ковида, но все индивидуально и лучше проконсультироваться с врачом, заявила гинеколог Лейла Адамян.
Она обратила внимание на то, что самое главное — чтобы женщина восстановилась после вируса. Об этом сообщает РИА Новости.
Все зависит от тяжести заболевания, отмечает доктор. В ряде случаев ковид протекает легко. В некоторых случаях — тяжело. Так, после тяжелой формы требуется больше времени для восстановления.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Татарстане с понедельника, 11 октября, ужесточат ковидные ограничения. Так, для посещения кафе и торговых центров нужен будет QR-код. Он также понадобиться для посещения бассейнов, фитнес-залов, крупных магазинов. Код будет подтверждением прививки против ковида или перенесенного заболевания.