В Татарстане введут QR-коды для входа в рестораны и ТЦ

В Татарстане введут QR-коды для входа в рестораны и ТЦ
Так, для посещения кафе и торговых центров нужен будет QR-код. Фото: pixabay

В Татарстане с понедельника, 11 октября, ужесточат ковидные ограничения. Так, для посещения кафе и торговых центров нужен будет QR-код.

QR-код также понадобиться для посещения бассейнов, фитнес-залов, крупных магазинов. Код будет подтверждением прививки против ковида или перенесенного за последние полгода заболевание. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.

В театрах, кино, на спортивных и культурных мероприятиях может быть заполнено не более 50% зала, и посетить их смогут не более половины тысячи человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд в Петербурге приговорил автора фейкового ролика о вакцине от коронавируса к 200 часам обязательных работ. Как сообщила объединенная пресс-служба городских судов, Андрея Мысливца признали виновным в распространении заведомо ложной информации, представляющей угрозу жизни и безопасности граждан.

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