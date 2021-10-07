Петербуржца приговорили к обязательным работам за фейк о вакцине от COVID-19

Суд в Петербурге приговорил автора фейкового ролика о вакцине от коронавируса к 200 часам обязательных работ.
Как сообщила объединенная пресс-служба городских судов, Андрея Мысливца признали виновным в распространении заведомо ложной информации, представляющей угрозу жизни и безопасности граждан.
В апреле 2020 года петербуржец опубликовал YouTube видео, в котором говорил, что препарат против COVID сделан для того, чтобы сократить население планеты. Привитые, по его словам, умирают через полгода-год после вакцинации. При этом, как утверждал автор фейка, эту вакцину используют только там, где нужно сократить население.
В суде Мысливец заявил, что более подобных недопустимых роликов, связанных с коронавирусом, у него нет и не будет.
Ему назначили наказание в виде 200 часов обязательных работ.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге будут судить человека, распространяющего фейки о вакцине.