Петербуржца приговорили к обязательным работам за фейк о вакцине от COVID-19

Петербуржца приговорили к обязательным работам за фейк о вакцине от COVID-19
В суде Мысливец заявил, что более подобных недопустимых роликов, связанных с коронавирусом, у него нет и не будет. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Суд в Петербурге приговорил автора фейкового ролика о вакцине от коронавируса к 200 часам обязательных работ.

Как сообщила объединенная пресс-служба городских судов, Андрея Мысливца признали виновным в распространении заведомо ложной информации, представляющей угрозу жизни и безопасности граждан.

В апреле 2020 года петербуржец опубликовал YouTube видео, в котором говорил, что препарат против COVID сделан для того, чтобы сократить население планеты. Привитые, по его словам, умирают через полгода-год после вакцинации. При этом, как утверждал автор фейка, эту вакцину используют только там, где нужно сократить население.

В суде Мысливец заявил, что более подобных недопустимых роликов, связанных с коронавирусом, у него нет и не будет.

Ему назначили наказание в виде 200 часов обязательных работ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге будут судить человека, распространяющего фейки о вакцине.

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