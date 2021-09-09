В Петербурге будут судить человека, распространяющего фейки о вакцине

В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Антона Мысливца, обвиняемого по статье "Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу для жизни и безопасности граждан". Фото: pixabay

В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Антона Мысливца, обвиняемого по статье "Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу для жизни и безопасности граждан". Фото: pixabay

В Северной столице начнут рассматривать дело, фигурант которого распространял в Сети недостоверную информацию об опасности вакцины от коронавируса.

Генпрокуратура Российской Федерации передала в суд уголовное дело, согласно которому гражданин заявлял в социальных сетях, что препарат против COVID сделан для того, чтобы сократить население страны. Пишет пресс-служба ведомства.

Уголовное дело отправили в Приморский районный суд города на Неве. Там его рассмотрят уже по существу.

Следствие считает, что Антон Мысливец во «ВКонтакте» и на YouTube организовал сообщество «Крамола». Таким образом, мужчина создал реальную угрозу формирования у людей негативного отношения к принимаемым мерам по профилактике, лечению и противодействию коронавирусу, а также побуждал к отказу от необходимой медицинской помощи.

Еще в прошлом месяце, когда заканчивалось расследование данного дело, Мысливец признал вину. По словам мужчины, он хотел, чтобы его контент стал популярнее и приносил деньги. Гражданину грозит ограничение свободы сроком до трех лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Росздравнадзоре заявили о безопасности вакцинации от COVID-19.