В Росздравнадзоре заявили о безопасности вакцинации от COVID-19

В Росздравнадзоре заявили о безопасности вакцинации от COVID-19
Такое число заявлений в ведомство составляют всего около 0,018% от числа привитых. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

После вакцинации от ковида в Росздравнадзор поступило множество заявлений о нежелательных реакциях. Речь идет о семи тысячах документов. Об этом заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.

Такое число заявлений в ведомство составляют всего около 0,018% от числа привитых от ковида жителей России, отметила Самойлова. Так, российские вакцины от ковида безопасны. Об этом сообщает ТАСС.

Она также обратила внимание на то, что в стране не зафиксировано информации о проблемах безопасности вакцин от ковида.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что одышка на фоне других симптомов — один из самых опасных симптомов ковида. При ее появлении лучше сразу обращаться за помощью врачей, заявила сотрудница Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Также мировая медицина не обнаружила характерный только для коронавируса симптом.

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