Роспотребнадзор: одышка является самым грозным признаком COVID-19

Роспотребнадзор: одышка является самым грозным признаком COVID-19
Также мировая медицина не обнаружила характерный только для коронавируса симптом. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Одышка на фоне других симптомов — один из самых опасных симптомов ковида. При ее появлении лучше сразу обращаться за помощью врачей, заявила сотрудница Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Она отметила, что в случае проявления этого симптома самым лучшим будет обратиться к врачу как можно быстрее. Об этом сообщает РИА «Новости».

Женщина обращает внимание на то, что каких-либо новых симптомов ковида за последнее время не появилось – все из них были известны еще в прошлом году. Также мировая медицина не обнаружила характерный только для коронавируса симптом. Обычно ковид похож на обычное ОРВИ: температура, слабость и т.д.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области за последние сутки зафиксировали 184 случая заболевания коронавирусом. За все время пандемии в 47-м регионе болезнь подтвердилась у 64 617 человек.

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