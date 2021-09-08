В Ленобласти коронавирусом заразились еще 184 человека

В Ленобласти коронавирусом заразились еще 184 человека
В Ленобласти ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: mosgorzdrav.ru

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировали 184 случая заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За все время пандемии в 47-м регионе болезнь подтвердилась у 64 617 человек. Умерли за сутки от COVID-19 — 2 человека, за все время пандемии — 2 423 жителя.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Петербург находится на первом месте — 1 430 случаев. Следом идет Москова — 1 269 случаев. На третьем месте Московская область — 673. Ленобласть заняла 36-ю строчку рейтинга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что о появлении этой осенью микст-инфекций — синтеза коронавируса и гриппа, который станет сильной нагрузкой на человеческий организм.

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В Ленобласти коронавирусом заразились еще 184 человека