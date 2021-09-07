Инфекционист заявил об угрозе микст-инфекций COVID-19 и гриппа

Поздняков уточнил, что вакцина обеспечивает защиту только от тех вирусом, против которых она разработана. Фото: unsplash

Поздняков уточнил, что вакцина обеспечивает защиту только от тех вирусом, против которых она разработана. Фото: unsplash

Врач-инфекционист Андрей Поздняков предупредил о появлении этой осенью микст-инфекций — синтеза коронавируса и гриппа, который станет сильной нагрузкой на человеческий организм.

Специалист объяснил в беседе с РИА Новости, что вирусы гриппа и ковида размножаются во внутренней оболочке сосудов. Затем они ее повреждают и распространяются с кровотоком по органам, поражая все клетки.

Инфекционист заявил, что заражение обоими вирусами пациент перенесет намного тяжелее, чем если бы он заболел одной из этих инфекций.

«Сложно представить, что будет с организмом, зараженным одновременно двумя вирусами, насколько тяжелым будет поражение основных систем и каковы будут последствия. В любом случае сосудистая система пострадает сильно», — предупредил врач.

Поздняков уточнил, что вакцина обеспечивает защиту только от тех вирусом, против которых она разработана. То есть вакцина от коронавируса не поможет при гриппе и наоборот.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ВОЗ сообщили о выходе мира на плато по заболеваемости COVID-19.