Инфекционист заявил об угрозе микст-инфекций COVID-19 и гриппа

Инфекционист заявил об угрозе микст-инфекций COVID-19 и гриппа
Поздняков уточнил, что вакцина обеспечивает защиту только от тех вирусом, против которых она разработана. Фото: unsplash

Врач-инфекционист Андрей Поздняков предупредил о появлении этой осенью микст-инфекций — синтеза коронавируса и гриппа, который станет сильной нагрузкой на человеческий организм.

Специалист объяснил в беседе с РИА Новости, что вирусы гриппа и ковида размножаются во внутренней оболочке сосудов. Затем они ее повреждают и распространяются с кровотоком по органам, поражая все клетки.

Инфекционист заявил, что заражение обоими вирусами пациент перенесет намного тяжелее, чем если бы он заболел одной из этих инфекций.

«Сложно представить, что будет с организмом, зараженным одновременно двумя вирусами, насколько тяжелым будет поражение основных систем и каковы будут последствия. В любом случае сосудистая система пострадает сильно», — предупредил врач.

Поздняков уточнил, что вакцина обеспечивает защиту только от тех вирусом, против которых она разработана. То есть вакцина от коронавируса не поможет при гриппе и наоборот.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ВОЗ сообщили о выходе мира на плато по заболеваемости COVID-19.

грипп инфекционист ковид микст-инфекция


 

Новости партнеров
В Петербурге готовят к сносу часть ансамбля Воронцовского дворца
В Петербурге готовят к сносу часть ансамбля Воронцовского дворца
На 94-м году ушла из жизни народная артистка РСФСР Тамилла Агамирова
На 94-м году ушла из жизни народная артистка РСФСР Тамилла Агамирова
С 1 сентября россияне смогут зарегистрировать гараж в упрощенном порядке
С 1 сентября россияне смогут зарегистрировать гараж в упрощенном порядке
Главные манипуляторы среди знаков зодиака
Главные манипуляторы среди знаков зодиака
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Предполагаемого насильника и убийцу пенсионерки в Петербурге арестовали
Сборная России назвала стартовый состав на матч с Мальтой
Инфекционист заявил об угрозе микст-инфекций COVID-19 и гриппа
Мурашко: 92% пациентов с ковидом в больницах были не привиты
Ученые рассказали, почему кошки испытывают стресс из-за локдауна
Сергей Лавров c воздушным поцелуем стал героем флешмоба в TikTok
В ВОЗ сообщили о выходе мира на плато по заболеваемости COVID-19
«Шкода» подбила мотоциклиста у метро «Пионерская»