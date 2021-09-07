Инфекционист заявил об угрозе микст-инфекций COVID-19 и гриппа

Врач-инфекционист Андрей Поздняков предупредил о появлении этой осенью микст-инфекций — синтеза коронавируса и гриппа, который станет сильной нагрузкой на человеческий организм.
Специалист объяснил в беседе с РИА Новости, что вирусы гриппа и ковида размножаются во внутренней оболочке сосудов. Затем они ее повреждают и распространяются с кровотоком по органам, поражая все клетки.
Инфекционист заявил, что заражение обоими вирусами пациент перенесет намного тяжелее, чем если бы он заболел одной из этих инфекций.
«Сложно представить, что будет с организмом, зараженным одновременно двумя вирусами, насколько тяжелым будет поражение основных систем и каковы будут последствия. В любом случае сосудистая система пострадает сильно», — предупредил врач.
Поздняков уточнил, что вакцина обеспечивает защиту только от тех вирусом, против которых она разработана. То есть вакцина от коронавируса не поможет при гриппе и наоборот.
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