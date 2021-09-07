В ВОЗ сообщили о выходе мира на плато по заболеваемости COVID-19

В ВОЗ сообщили о выходе мира на плато по заболеваемости COVID-19
Каждую неделю в мире подтверждают около 4,5 миллиона новых случаев. Фото: unsplash

Мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусом, но ситуация в странах остается разной. Об этом сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.

По словам специалиста, заболеваемость коронавирусом, хоть и стабилизировалась, все равно находится на достаточно высоком уровне. Каждую неделю в мире подтверждают около 4,5 миллиона новых случаев.

«И это, безусловно, является заниженной оценкой истинного числа случаев, которые действительно происходят во всем мире», — объяснила представитель ВОЗ.

Она добавила, что еженедельно в мире регистрируют около 68 тысяч смертельных исходов от последствий коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Мурашко заявил, что 92% попавших в больницы с ковидом не привиты.

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