В ВОЗ сообщили о выходе мира на плато по заболеваемости COVID-19

Мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусом, но ситуация в странах остается разной. Об этом сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.
По словам специалиста, заболеваемость коронавирусом, хоть и стабилизировалась, все равно находится на достаточно высоком уровне. Каждую неделю в мире подтверждают около 4,5 миллиона новых случаев.
«И это, безусловно, является заниженной оценкой истинного числа случаев, которые действительно происходят во всем мире», — объяснила представитель ВОЗ.
Она добавила, что еженедельно в мире регистрируют около 68 тысяч смертельных исходов от последствий коронавируса.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Мурашко заявил, что 92% попавших в больницы с ковидом не привиты.