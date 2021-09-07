Мурашко заявил, что 92% попавших в больницы с ковидом не привиты

Мурашко заявил, что 92% попавших в больницы с ковидом не привиты
Мурашко добавил, что вакцинированные пациенты не заболевают коронавирусом и в тяжелой форме и не попадают в реанимации. Фото: Кремль

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что большинство пациентов в больницах с диагностированным коронавирусом не вакцинированы.

Об этом стало известно сегодня, 7 сентября. По данным министра, 92% госпитализируемых с ковидом пациентов не были привиты от коронавирусной инфекции.

Мурашко добавил, что вакцинированные пациенты не заболевают коронавирусом и в тяжелой форме и не попадают в реанимации. Как правило, у привитых больных наблюдается легкое течение COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России не выявили «мю»-штамма коронавируса. Об этом сообщили в центре «Вектор» Роспотребнадзора. Там уточнили, что вариант «мю» встречается в 46 государствах, но до настоящего момента он не получил широкого распространения за пределами Южной Америки.

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