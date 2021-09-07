В России не выявили «мю»-штамма коронавируса

В России не выявили «мю»-штамма коронавируса
Этот штамм не сможет вытеснить вариант «дельта» или получить широкое распространение. Фото: комитет по здравоохранению

В России не зарегистрировано случаев заражения вариантом «мю» коронавируса. Об этом сообщили в центре «Вектор» Роспотребнадзора.

Там уточнили, что вариант «мю» встречается в 46 государствах, но до настоящего момента он не получил широкого распространения за пределами Южной Америки.

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на организацию, общемировая доля варианта «мю» составляет меньше 0,5%.

Вариант коронавируса, названный мю-штаммом, впервые зарегистрировали еще в январе этого года в Колумбии. Он уже распространен в 40 странах, в частности в Перу, Чили, Франции, Испании и США. В России пока официально не было зафиксировано ни одного случая заражения новым штаммом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мю-штамм Covid-19 может обходить защиту некоторых видов антител.

коронавирусная пандемия мю-штамм Россия


 

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