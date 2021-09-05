Главный инфекционист США: мю-штамм может обходить защиту антител

Уже ведутся исследования на тему того, станет ли мю-штамм преобладающим в США. Фото: комитет по здравоохранению

Уже ведутся исследования на тему того, станет ли мю-штамм преобладающим в США. Фото: комитет по здравоохранению

Мю-вариант коронавирусной инфекции вызывает у исследователей беспокойство. Об этом рассказал главный инфекционист Соединённых Штатов Америки Энтони Фаучи.

По его словам, мю-штамм Covid-19 может обходить защиту некоторых видов антител. Сейчас специалисты пытаются изучить, насколько эта мутация опасна и что она из себя представляет.

Эксперт пояснил телеканалу CBS, что на данный момент новая мутация не является серьезной угрозой, а на американской территории доминирует дельта-штамм коронавируса.

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