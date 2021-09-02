Пропавшую в Колпино школьницу нашли живой

Пропавшую в Колпино школьницу нашли живой
Девочка вышла на прогулку и не вернулась. Фото: pixabay

Ранее пропавшая без вести юная жительница Колпино нашлась. Пятиклассница играла на детской площадке, после чего бесследно пропала.

В среду, 1 сентября, в Колпинском районе Петербурга из дома вышла на прогулку 11-летняя девочка. К ночи ребенок не вернулся домой. Мать девочки обратилась в полицию и к волонтерам поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Утром следующего дня в социальной сети «ЛизаАлерт» появилась информация о том, что девочку нашли живой. Однако о том, где ребенок был всю ночь и по какой причине не появился дома, информацию не разглашают.

К счастью, с девочкой оказалось все в порядке, пределы Колпино она не покидала

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели нашли пропавшую в Петербурге школьницу живой.

"Лиза Алерт" колпино новости СПб


 

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