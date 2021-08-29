Спасатели нашли пропавшую в Петербурге школьницу живой

Спасатели нашли пропавшую в Петербурге школьницу живой
Десятилетнюю девочку нашли. Фото: Pixabay

Десятилетнюю девочку, которая накануне ушла из дома и не вернулась, нашли живой.

Школьница вышла из дома в субботу, 28 августа. Волонтерский отряд «Лиза Алерт» прошедшей ночью помогал в поисках юной горожанки.

Как сообщили добровольцы поискового отряда в группе «Вконтакте», поисковики опубликовали пост с приметами ребенка и разослали ориентировки. Утром 29 числа ребенка нашли живым.

Подробности нахождения школьницы не раскрываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ориентировка на пропавшую девочку была размещена в VK-сообществе «ЛизаАлерт Питер».

новости СПб поиски ребенка


 

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