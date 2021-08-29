Спасатели нашли пропавшую в Петербурге школьницу живой

Десятилетнюю девочку, которая накануне ушла из дома и не вернулась, нашли живой.
Школьница вышла из дома в субботу, 28 августа. Волонтерский отряд «Лиза Алерт» прошедшей ночью помогал в поисках юной горожанки.
Как сообщили добровольцы поискового отряда в группе «Вконтакте», поисковики опубликовали пост с приметами ребенка и разослали ориентировки. Утром 29 числа ребенка нашли живым.
Подробности нахождения школьницы не раскрываются.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ориентировка на пропавшую девочку была размещена в VK-сообществе «ЛизаАлерт Питер».