К поискам пропавшей 10-летней девочки в Петербурге подключились волонтеры

К поискам пропавшей 10-летней девочки в Петербурге подключились волонтеры
Пропавшую девочку разыскивают. Фото: pixabay

В Петербурге разыскивают 10-летнюю школьницу, которая пропала в субботу, 28 августа. К поискам подключились волонтеры.

Ориентировка на пропавшую девочку размещена в VK-сообществе «ЛизаАлерт Питер». Накануне 10-летняя Алина Матвеева вышла из дома и не вернулась. Она была одета в спортивный костюм голубого цвета и черные кроссовки. Особые приметы: худощавое телосложение, зеленые глаза и светло-русые волосы. Рост девочки — 146 сантиметров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что более 260 пропавших людей нашли в лесах Петербурга и Ленобласти. Как отмечают спасатели, 154 заявки из всех были срочными — то есть в беду попал ребенок, пожилой человек или кто-то заблудился в лесу. Но нагрузка на поисковиков в июле была не катастрофической.

"Лиза Алерт" новости СПб пропавший ребенок


 

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