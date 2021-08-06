Более 260 пропавших людей нашли в лесах Петербурга и Ленобласти

154 заявки из всех были срочными - то есть в беду попал ребенок, пожилой человек или кто-то заблудился в лесу. Фото: pixabay

154 заявки из всех были срочными - то есть в беду попал ребенок, пожилой человек или кто-то заблудился в лесу. Фото: pixabay

За июль этого года волонтерам движения «Лиза Алерт» удалось отыскать 264 пропавших в лесах Петербурга и Ленинградской области.

Об этом представители «Лизы Алерт» рассказали в социальных сетях. Всего за месяц волонтеры получили 372 заявления на поиск пропавших. Из них 26 человек найдены погибшими, поиски еще 31 пропавшего продолжаются.

Как отмечают спасатели, 154 заявки из всех были срочными — то есть в беду попал ребенок, пожилой человек или кто-то заблудился в лесу. Но нагрузка на поисковиков в июле была не катастрофической.

Лесных поисков в прошлом месяце выдалось почти в два раза меньше, чем в июле 2020-го. Волонтеры предположили, что это связано с неурожаем ягод на фоне аномально жаркого лета.

«Но мы не расслабляемся: жара уже сменилась дождями, а значит, скоро пойдут грибы…», — заключили в организации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге нашлась пропавшая 12-летняя Соня из Выборга.