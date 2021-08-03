В Петербурге нашлась пропавшая 12-летняя Соня из Выборга

Родители девочки уже отправились в Северную столицу, чтобы забрать школьницу.

В Санкт-Петербурге сегодня, 3 августа, нашлась пропавшая 12-летняя Соня из Выборга. На ее поиски ушло чуть больше суток. Об этом сообщает 47news, ссылаясь на собственные источники.

Известно, что девочка ушла из дома утром 2 августа. Она сказала родителям, что будет гулять с подругой. После этого о ее местоположении было ничего неизвестно – камеры успели зафиксировались лишь то, как ребенок обходит одно из зданий. Родители, не сумев дозвониться до Сони, обратились в полицию и к волонтерам. Наконец сегодня, 3 числа, девочка нашлась – сейчас она находится в петербургском отделении полиции, ждет родителей. Те, в свою очередь, выехали в Петербург.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что 12-летний мальчик, пропавший в Петербурге сутки назад, вернулся домой.