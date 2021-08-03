12-летний мальчик, пропавший в Петербурге сутки назад, вернулся домой

12-летний мальчик, пропавший в Петербурге сутки назад, вернулся домой
В Петербурге нашли 12-летнего подростка. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Петербурге в 12-летний подросток, который ушел из дома, самостоятельно вернулся домой. С ним все хорошо.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, Кравченко Тимофей, который ушел из дома после ссоры с родителями, теперь в безопасности.

Ранее стало известно, что школьник покинул квартиру под предлогом выгула собаки. Ребенок отсутствовал дома сутки.

Сообщается, что подросток сам вернулся домой около 13:00 часов дня. Ничего противоправного с ним не случилось.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Тихвине двое молодых людей спрыгнули с водозабора и пропали. Полиция проводит проверку по сообщениям очевидцев о пропаже двух молодых людей. Все случилось рядом с Тверской улицей.

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