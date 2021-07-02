В Тихвине двое молодых людей спрыгнули с водозабора и пропали

В Тихвине двое молодых людей спрыгнули с водозабора и пропали
Молодые люди пропали после прыжка с водозабора. Фото: unsplash

В Тихвине полиция проводит проверку по сообщениям очевидцев о пропаже двух молодых людей, спрыгнувших с водозабора в реку.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, все случилось накануне в 16 часов рядом с Тверской улицей. Очевидец сообщил в полицию, что двое парней спрыгнули с водозабора, но не вынырнули. На берегу остались их вещи. Их приятель ходил по берегу и искал пропавших друзей.

Спустя некоторое время в полицию позвонил другой свидетель произошедшего. С его слов, спрыгнувшим в реку мужчинам было около 25-30 лет на вид. Он так же заявил, что парни так и не смогли всплыть.

Полиция проводит проверку. Молодых людей ищут.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти за месяц утонули 18 взрослых и пятеро детей.

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