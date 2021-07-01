В Ленобласти за месяц утонули 18 взрослых и пятеро детей

В Ленобласти за месяц утонули 18 взрослых и пятеро детей
Такой статистики смертности на воде в Ленобласти не было за последние 17 лет. Фото: unsplash

За июнь на акваториях Ленобласти утонули 23 человека, в том числе пятеро несовершеннолетних. Об этом сообщил главный госинспектор по маломерным судам областного ГУ МЧС России Геннадий Корсунов.

В карьерах, реках и озерах Ленобласти в период с 1 по 30 июня утонули 18 взрослых людей, возраст которых варьируется от 22 до 49 лет. Все они были нетрезвыми. Утонувшим детям было от шести до 15 лет. Отмечается, что летом 2020-го года в регионе утонуло всего четверо детей.

По словам Корсунова, наиболее опасными местами для купания являются Всеволожский и Выборгский районы. Только на Кавголовском озере утонули три человека.

Он отметил, что такой статистики смертности на воде в Ленобласти не было за последние 17 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что три утопленника за сутки: на Коркинских озерах мужчина нырнул за мячом и утонул, под Петербургом 10-летний мальчик не всплыл, прыгнув с матраса в воду, а из Вуоксы вытащили труп 22-летнего юноши.

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