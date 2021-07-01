Три утопленника за сутки: на Коркинских озерах мужчина нырнул за мячом и утонул, под Петербургом 10-летний мальчик не всплыл, прыгнув с матраса в воду, а из Вуоксы вытащили труп 22-летнего юноши

Жаркая погода и водоемы поблизости, похоже, заставляют петербуржцев забывать о правилах безопасности на воде. За последние сутки в Ленинградской области утонули три человека, один из них — 10-летний мальчик.

Так, 30 июня во Всеволожском районе Ленобласти спасатели подняли со дна Коркинского озера тело 25-летнего молодого человека, который утонул днем раньше. Оказалось, что погибший, — уроженец Таджикистана, проживающей на проспекте Косыгина в Петербурге, — играл с приятелями в волейбол. В какой-то момент мяч оказался в воде, и молодой человек нырнул за ним, вот только обратно уже не всплыл.

Отдыхающие пытались своими силами разыскать мужчину и помочь ему, но не вышло. Правоохранители и сотрудники МЧС почти сутки искали утопленника — прибор показывали, что в воде есть тело, но спасатели не могли его найти, поэтому было принято решение ждать наступления следующего дня, чтобы извлечь труп.

В среду же на Малом Кирилловском озере произошла трагедия, жертвой которой стало десятилетний мальчик. Вместе с друзьями по СНТ он приехал к водоему, чтобы искупаться. Ребята плескались у берега, а затем взяли у кого-то «покататься» надувной матрас. Отплыв подальше, дети ныряли с него в воду. Один из них, как выяснилось, не умел плавать, но решил не отставать от товарищей — он прыгнул с матраса и пропал.

Сначала ребята пытались найти друга самостоятельно, а затем позвали на помощь взрослых. Позже тело малыша подняли со дна озера спасатели.

А в Приозерском районе Ленобласти, неподалеку от поселка Синево 22-летний молодой человек утонул, купаясь в Вуоксе. Он ушел под воду на глазах у других отдыхающих, но спасти юношу не смогли. Спустя полтора часа после происшествия его тело достали из реки водолазы.