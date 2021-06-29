Очевидец рассказал об утонувшем человеке на Коркинских озерах: тело ищут водолазы

В озере утонул человек. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В озере утонул человек. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Обстоятельства инцидента выясняются.

В Ленинградской области на Коркинских озерах сегодня днем, 29 июня, утонул человек. Об этом рассказал очевидец в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось примерно в 13:30. Отдыхающие отмечают, что у сотрудников пляжа не было никакого оборудования для спасения, так что оказать помощь утопающему не смогли. На место вызвали сотрудников правоохранительных органов, а также спасателей.

В 20:10 приборы обнаружили тело человека, но водолаз найти его не смог. Специалисты приняли решение ждать завтрашнего дня для повторного погружения.

«Дети как купались, так и купаются, не зная, что произошло и происходит»,

— жалуется автор поста.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что с начала лета в водоемах Петербурга утонули 15 человек.