С начала лета в водоемах Петербурга утонули 15 человек

С начала лета в водоемах Северной столицы утонули 15 человек.

Об этом сообщают «Невские новости». Аномальная летняя жара заставила петербуржцев массово лезть в воду, и для кого-то из них заплыв оказался последним. С начала июня в Петербурге утонули 15 человек. Детей среди них не было. За лето сотрудники МЧС спасли из воды пятерых, среди которых трое — дети.

Часто в озерах и реках погибают или пропадают без вести и те, кто бросаются на помощь утопающим. Так, в Тихвине утонул мужчина, который не раздумывая прыгнул в реку спасать человека. Спасателю не было и 25. Его одежда так и осталась на берегу.

Трагедии также случались и из-за банального стечения обстоятельств. Ранее в Гатчине мужчина поплыл за мячом и утонул в карьере. Рядом были его друзья. Его пытались спасти, но так и не смогли.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по просьбе женщины из карьера в Ленобласти достали тело ее 30-летнего сожителя.