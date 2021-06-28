По просьбе женщины из карьера в Ленобласти достали тело ее 30-летнего сожителя

В Ленинградской области во Всеволожском районе из водоема достали тело.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 26 июня в Пугоревском карьере велись поисковые работы. Водолазам было необходимо найти утопленника.
Так, в 09:22 в воде было найдено тело неизвестного мужчины. Оно находилось на глубине пяти метров.
Отмечается, что ранее к водолазной группе обращалась 36-летняя неработающая женщина. Она проживает по улице Плоткина.
Гражданка сообщила, что ей требуется поисково-спасательный отряд, потому как в Пугоревском карьере утонул ее 30-летний сожитель.
Утонувший являлся уроженцем Петербурга, он не был судим и нигде не работал.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пятерых утопленников за день обнаружили в Петербурге и Ленобласти.