По просьбе женщины из карьера в Ленобласти достали тело ее 30-летнего сожителя

По просьбе женщины из карьера в Ленобласти достали тело ее 30-летнего сожителя
Тело мужчины нашли на глубине пять метров в карьере в Ленобласти. Фото: pixabay

В Ленинградской области во Всеволожском районе из водоема достали тело.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 26 июня в Пугоревском карьере велись поисковые работы. Водолазам было необходимо найти утопленника.

Так, в 09:22 в воде было найдено тело неизвестного мужчины. Оно находилось на глубине пяти метров.

Отмечается, что ранее к водолазной группе обращалась 36-летняя неработающая женщина. Она проживает по улице Плоткина.

Гражданка сообщила, что ей требуется поисково-спасательный отряд, потому как в Пугоревском карьере утонул ее 30-летний сожитель.

Утонувший являлся уроженцем Петербурга, он не был судим и нигде не работал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пятерых утопленников за день обнаружили в Петербурге и Ленобласти.

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По просьбе женщины из карьера в Ленобласти достали тело ее 30-летнего сожителя