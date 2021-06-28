Пятерых утопленников за день обнаружили в Петербурге и Ленобласти

Пятерых утопленников за день обнаружили в Петербурге и Ленобласти
Утопленником оказался проживающий в Петербурге 32-летний гражданин Беларуси. Фото: pixabay

В Северной столице и Ленобласти обнаружили трупы пятерых утонувших.

Об этом сообщает 78.ru. Накануне в полицию обратилась жительница деревни в Волосовском районе. Она рассказала, что обнаружила в реке Луга тело утонувшего мужчины 1978 года рождения. Еще поступило заявление от женщины о том, что мужчина пошёл плавать на Верхнем Суздальском озере и не вернулся. Позже извлекли из воды тело мужчины на вид 35 лет.

Информация поступила от мужчины. Он сообщил полиции, что в воде на Ждановской набережной, недалеко от Леонтьевского мыса труп. В этот же день из воды там же на берег подняли тело мужчины. Утопленником оказался проживающий в Петербурге 32-летний гражданин Беларуси.

Последнее сообщение поступило уже ночью от мужчины. Он сообщил, что в Кировске на пляже утонул человек. Одежда и личные вещи мужчины лежали на скамейке. Полиция выяснила, что 28-летний житель посёлка Синявино пошёл купаться и утонул. Сильное течение унесло тело, которое всплыло в районе автостанции в Кировске.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что молодой человек попытался изнасиловать девушку в лифте в поселке Бугры.

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Пятерых утопленников за день обнаружили в Петербурге и Ленобласти