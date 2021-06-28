Молодой человек попытался изнасиловать девушку в лифте в поселке Бугры

Во Всеволожском районе Ленобласти мужчина попытался изнасиловать девушку в лифте.

Преступный инцидент произошел 27 июня в поселке Бугры. В этот же день в отдел полиции обратилась 26-летняя девушка-менеджер. Она рассказала, что утром в грузовом лифте дома на нее накинулся молодой человек.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, девушка добавила, что неизвестный зажал ее в углу, а после попытался изнасиловать, угрожая расправой.

К счастью, кто-то зашел в дом со стороны черной лестницы. Это спугнуло нападавшего, и он сбежал. Правоохранители приступили к розыску злоумышленника.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 26-летнего петербуржца обвиняют в изнасиловании 15-летней дочери своей сожительницы.