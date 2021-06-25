26-летнего петербуржца обвиняют в изнасиловании 15-летней дочери своей сожительницы

26-летнего петербуржца обвиняют в изнасиловании 15-летней дочери своей сожительницы
Мужчину в Петербурге обвиняют по нескольким статьям. Фото: pixabay

В Петербурге мужчине предъявили обвинение в совершении преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетней после того, как 21 июня по телефонной линии «Ребенок в опасности» сообщили, что в отношении 15-летней девочки совершены преступления сексуального характера со стороны сожителя ее матери.

Следственные органы Следственного комитета России по Петербургу вместе с сотрудниками регионального управления МВД организовали оперативно-розыскные мероприятия. Так, были выяснены обстоятельства произошедшего.

После этого было возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера» и «Развратные действия» в отношении 24-летнего мужчины.

В данный момент подозреваемый задержан. Ему предъявили обвинение, теперь решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Следствие полагает, что обвиняемый в феврале и марте этого года в состоянии алкогольного опьянения в квартире на Планерной улице применил силу в отношении девочки. Он изнасиловал ее и совершил насильственные действия сексуального характера, а также развратные действия в отношении подростка.

Сообщается, что расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Московском районе пьяную женщину «изнасиловали и чуть не убили».

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