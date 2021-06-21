В Московском районе пьяную женщину «изнасиловали и чуть не убили»

В Московском районе пьяную женщину &#171;изнасиловали и чуть не убили&#187;
В полиции женщина рассказала, что ее изнасиловали и чуть не убили. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петербурге в Московском районе пьяная женщина утверждает, что ее изнасиловали и чуть не убили.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 19 июня поздно ночью в 02:20 37-летняя женщина сообщила правоохранительным органам, что ее изнасиловал уроженец зарубежного государства. Кроме этого, мужчина чуть не убил потерпевшую.

Также нападавший заявил пострадавшей, что будет поджидать ее у дома 9 на улице Взлетая.

Отмечается, что заявительница находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Полиция взяла следы рук, а также изъяла два окурка, три бутылки и одежду потерпевшей.

На вид нападавшему было около 20-25 лет, ростом примерно 173-175 сантиметров, азиатской внешности.

Телосложение нападавшего было средним, одет он был в голубую спортивную куртку и спортивные брюки.

Ранее Gazeta.SPB.ru сообщала, что в Адмиралтейском районе по горячим следам задержали подозреваемого в насильственных действиях по отношению к 20-летнему студенту из Германии.

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В Московском районе пьяную женщину «изнасиловали и чуть не убили»