Надругательство над немецким студентом, изнасилование школьницы уроженцем Узбекистана: интернациональные нападения в Петербурге

В Адмиралтейском районе по горячим следам задержали подозреваемого в насильственных действиях по отношению к 20-летнему студенту из Германии.

Ночью 1 июня, около 1:30, неизвестный мужчина вместе с товарищем позвонили в квартиру одного из домов на Галерной улице в центре Петербурга. Дверь им открыл 20-летний студент, гражданин Германии. Молодой человек рассказал, что после злоумышленники над ним надругались, забрали смартфон и кошелек, в котором находилось около 30 тысяч рублей, и скрылись с места преступления.

По горячим следам примерно в 22 часа 1 июня в Рыбацком задержали одного из подозреваемых в совершений насильственных действий — им оказался 30-летний житель Купчино. Сейчас мужчина находится в следственном отделе Адмиралтейского района, его арестовали на двое суток. Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения задержанному.

Добавим, что 30-летний потенциальный преступник до этого ни разу не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Местонахождение его соучастника остается неизвестным, он находится в розыске.

В первый день лета, который, стоит отметить, является Международным днем защиты детей, 15-летняя школьница стала жертвой нападения насильника. Около десяти вечера 1 июня в отдел полиции обратилась 40-летняя жительница улицы Савушкина, которая рассказала, что неизвестный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её дочери-подростка, которая гуляла в парке на Елагином острове.

Полицейским удалось задержать предполагаемого злоумышленника спустя несколько часов после заявления. Нападавшим оказался 37-летний уроженец Средней Азии, находящийся в России без регистрации. 1 июня мужчина отмечал свой день рождения — возможно, именно таким чудовищным способом. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело, решается вопрос о предъявлении обвинений и избрании меры пресечения задержанному.

Напомним, что днем ранее, 31 мая, жертвой насильников стала 21-летняя студентка, приехавшая в Петербург из Астрахани. Девушка гуляла на Думской улице, когда, около трех часов ночи, неизвестный заставил её сесть в свою машину и отвез в квартиру на улице Седова, где изнасиловал. Помимо этого, злоумышленник присвоил её смартфон и кошелек, в котором находились 5 тысяч рублей наличными и банковская карта. Ущерб пострадавшая оценила в 35 тысяч рублей.

В этом случае оперативно вычислить преступника не удалось, поиск продолжаются.