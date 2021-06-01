Неизвестные похитили студентку с Думской и изнасиловали в квартире на Седова

Неизвестные похитили студентку с Думской и изнасиловали в квартире на Седова
Водитель отвез девушку в квартиру на улице Седова, 114, где изнасиловал ее. Фото: google.maps

В Петербурге разыскивают преступников, которые похитили и изнасиловали 21-летнюю студентку.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, утром 31 мая в полицию обратилась девушка, которая приехала учиться в Петербург из Астрахани. Она рассказала, что в три часа ночи неизвестный затолкал ее в машину возле дома №9 по Думской улице.

Водитель отвез девушку в квартиру на улице Седова, 114, где изнасиловал ее. Кроме того, неизвестный украл ее кошелек с 5000 рублей и банковской картой, а также «Айфон». Ущерб оценили на 35 тысяч рублей.

После изнасилования потерпевшая обратилась в больницу, откуда ее отпустили в удовлетворительном состоянии.

Информацию об этом передали следователям Невского района. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы предупредили об онанисте в парке Лесотехнической академии.

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