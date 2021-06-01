Петербуржцы предупредили об онанисте в парке Лесотехнической академии

Пользовательница сообщила, что этот мужчина постоянно "мелькает" в парке по выходным. Фото: google.maps

Пользовательница сообщила, что этот мужчина постоянно "мелькает" в парке по выходным. Фото: google.maps

Жители Выборгского района предупредили горожан об эксгибиционисте, который был замечен в парке Лесотехнической академии.

Об этом рассказали в паблике «Улица Орбели и окрестности» в социальной сети «ВКонтакте». Публикация появилась в сети 30 мая.

Петербурженка рассказала, что утром видела в парке Лесотехнической академии онаниста, который «делал свои грязные дела» прямо среди гуляющих. Горожане пытались сфотографировать его, однако он сразу застегнул штаны и убежал.

«Хотела заснять его на камеру и пожаловаться куда следует», — отметила женщина.

Женщина успела разглядеть его онаниста: он был в черной бейсболке, солнцезащитных очках, черной куртке и темных брюках. По словам очевидицы, рост злоумышленника средний, телосложение спортивное. На вид ему около 30-35 лет.

В комментариях другая пользовательница сообщила, что этот мужчина постоянно «мелькает» в парке по выходным. Она добавила, что ни разу у нее не получилось его четко сфотографировать.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец облил бывшую жену и детей зеленкой: пострадавшая рассказала Gazeta.SPb о преследованиях и бездействии полиции.