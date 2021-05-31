Петербуржец облил бывшую жену и детей зеленкой: пострадавшая рассказала Gazeta.SPb о преследованиях и бездействии полиции

Вечером в субботу, 29 мая, во Фрунзенском районе Петербурга мужчина напал на свою бывшую жену и двух маленьких детей. Он подкараулил семью в парадной и вылил на женщину и малышей зеленку. Это не первый подобный случай, и пострадавшая ранее пыталась добиться содействия от полиции, но безуспешно.

Как рассказала петербурженка Ксения Камалова Gazeta.SPb, она подала на развод с супругом 9 января. 5 апреля их официально развели, а 7 мая документ вступил в силу. Все это время мужчина вел себя агрессивно, преследуя женщину, угрожая ей в социальных сетях и выкладывая компрометирующие материалы в интернете.

Полуобнаженное фото петербурженки, с подачи бывшего мужа оказавшееся в Instagram, правоохранители сочли недостаточно весомой причиной для возбуждения уголовного дела. А однажды разъяренный экс-супруг оставил под дверью бывшей возлюбленной две гвоздики — физически безобидный, но крайне неприятный акт, который, тем не менее, также не убедил стражей порядка принять решительные меры.

Кроме того, мужчина умудрился украсть у пострадавшей телефон: по этому поводу петербурженка вновь обратилась в полицию, но затем забрала заявление, поскольку в обмен супруг пообещал вернуть гаджет. Четвертое заявление поступило в отделение после попыток петербуржца, — к счастью, безуспешных, — выбить дверь в квартиру, где его бывшая супруга проживает вместе с детьми, и взломать замок. Свои действия он сопровождал громкими угрозами пустить в квартиру газ.

Таким образом, опасаясь как за собственные жизнь и здоровье, так и за состояние детей, пострадавшая четырежды, — с февраля, — писала заявления на бывшего мужа. Увы, в каждом случае полицейские отказывали ей в возбуждении уголовного дела, ссылаясь на то, что «тут его слово против вашего». Обещали «постращать», но профилактические меры, похоже, не имели должного воздействия. Девушка обращалась и в прокуратуру, требуя проверить действия полицейских, — никаких нарушений не выявили.

После инцидента с зеленкой на стол участкового легло пятое заявление. В этот раз полицейские пришли сами, отмечает Ксения, — видимо, после резонанса в СМИ. Однако услышанное от них нисколько не успокоило пострадавшую. Уголовное дело по факту нападения завести, конечно, могут, но наказание агрессору грозит отнюдь не суровое. Отсутствие свидетелей и нападение в общественном месте позволяют, в лучшем случае, привлечь его к ответу по статье о хулиганстве, и тогда мужчина отделается штрафом.

Из принятых на данный момент мер — дебошира вызовут в отдел для беседы. Но, как добавляет пострадавшая, зеленка на её лице оказалась именно после одного из таких «разговоров». Остается надеяться, что огласка поможет Ксении найти управу на негодяя. Gazeta.SPb будет следить за развитием событий.