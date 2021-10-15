Бездрожжевой хлеб: польза или маркетинговая уловка?

Впервые россияне познакомились с бездрожжевым хлебом еще в конце 90-х. Новый продукт сразу попал в тренд на здоровый образ жизни. Производители обещают, что хлеб легче усваивается организмом и способствует более активной работе кишечника. Так ли это?

Как работают дрожжи

Дрожжи – одноклеточные грибы, которые разрыхляют тесто и делают его пышным. При температуре выше 40 градусов дрожжи распадаются на спирт и углекислый газ. То и другое при испарении разрыхляет тесто и образует пористый мякиш.

Бывает ли хлеб без дрожжей?

Да, это плоский лаваш или еврейская маца. Во всех остальных случаях этикетка «Бездрожжевой хлеб» означает лишь то, что перед нами хлеб на закваске, произведенный без промышленных дрожжей. Но сама закваска содержит дрожжевые клетки. Более того, сама мука содержит дрожжи. Если приготовить хлеб только из воды и муки, то он все равно будет пористый.

Другое дело, что в состав заквасок входят витамины, органические кислоты и пребиотики. Закваска формирует богатый вкус и аромат.

Многие предприятия по производству хлеба используют закваски без внесения дополнительных дрожжей в рецептуру. Это дает им основания позиционировать продукт как бездрожжевой хлеб. Но если уж разбираться до конца, то дрожжей нет и в самом дрожжевом хлебе. Дело в том, что дрожжевая клетка погибает при температуре выше 40 градусов. В готовом хлебе остаются только продукты жизнедеятельности дрожжей, но не сами дрожжи.

Вредны ли дрожжи?

Специалисты – диетологи, технологи крупных хлебопекарных комбинатов и даже химики в один голос заявляют, не вредны. Дрожжи живут на поверхности большинства фруктов и ягод, они входят в состав кефирного грибка и некоторых заквасок, мы пьем его с чайным грибом, квасом.

Так имеет ли «бездрожжевой» хлеб отношение к ЗОЖ?

У бездрожжевого хлеба нет преимуществ по отношению к традиционному дрожжевому хлебу, отмечают эксперты.

Другой вопрос, что, запуская такой хлеб в продажу, производители ориентируются на людей, которые стараются следить за своим здоровьем и рационом. Поэтому часто продукт обогащен витаминами, пребиотиками. Он содержит различные натуральные добавки – орехи, семена подсолнечника, сухофрукты.