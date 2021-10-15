В России началась перепись населения

В России началась перепись населения
В нынешней переписи населения переписчикам помогают современные технологии. Фото: 2020-god.com
Сегодня, в пятницу, 15 октября, началась Всероссийская перепись населения. Она продолжится до 14 ноября.
Это уже третья перепись: ранее они проводились в 2002 и 2010 годах. В нынешней переписчикам помогают современные технологии. Примечательно, что участвовать в ней можно не только в стандартном формате, дождавшись переписчика, но и на сайте госуслуг, в МФЦ или на специальных участках. Об этом сообщает Росстат.
Переписчики, как и прежде, будут обходить квартиры. Им в помощь выдадут планшеты, на которых установлено специальное приложение. Такой сбор данных в электронном виде облегчит их дальнейшую передачу и обработку.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что участие в переписи населения — не является формальной работой. Президент России Владимир Путин поспешил напомнить об этом и активно призывает всех принять участие в переписи.
перепись населения Россия росстат старт цифровизация


 

Новости партнеров
Кабан вдребезги разбил дверь гипермаркета
Кабан вдребезги разбил дверь гипермаркета "Окей" на Савушкина
Владельца участка в Волосовском районе поймали на незаконной торговле чужим грунтом
Владельца участка в Волосовском районе поймали на незаконной торговле чужим грунтом
Перевозивший Собчак водитель
Перевозивший Собчак водитель "Мерседеса" признал вину в смертельной аварии
Собчак озвучила новые детали ДТП, а ее муж Богомолов впервые отреагировал на аварию
Собчак озвучила новые детали ДТП, а ее муж Богомолов впервые отреагировал на аварию
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России началась перепись населения
Бастрыкин поручил проверить работу СК во Всеволожске
Гастрономическое пространство «Горожане» откроют в Петербурге в ...
Подозреваемого в убийстве многодетной матери в Кудрово арестовали
По делу о гибели человека под БТР арестовали главного реконструктора Петербурга
Из-за возможной слежки Собчак порекомендовали написать заявление в органы
В Сестрорецке и Белоострове прекратили водоснабжение
Жители Петербурга могут сами выбрать подсветку для ТК «Невский центр»