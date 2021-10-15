В России началась перепись населения

Сегодня, в пятницу, 15 октября, началась Всероссийская перепись населения. Она продолжится до 14 ноября.

Это уже третья перепись: ранее они проводились в 2002 и 2010 годах. В нынешней переписчикам помогают современные технологии. Примечательно, что участвовать в ней можно не только в стандартном формате, дождавшись переписчика, но и на сайте госуслуг, в МФЦ или на специальных участках. Об этом сообщает Росстат.

Переписчики, как и прежде, будут обходить квартиры. Им в помощь выдадут планшеты, на которых установлено специальное приложение. Такой сбор данных в электронном виде облегчит их дальнейшую передачу и обработку.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что участие в переписи населения — не является формальной работой. Президент России Владимир Путин поспешил напомнить об этом и активно призывает всех принять участие в переписи.