Возможной причиной гибели туристов в Албании мог быть хлор

До произошедшего туристы в отеле Албании попросили о возможности поплавать в бассейне. Фото: Pixabay

До произошедшего туристы в отеле Албании попросили о возможности поплавать в бассейне. Фото: Pixabay

Причиной гибели четырех российских туристов в отеле Албании мог стать хлор в бассейне при отеле. До произошедшего туристы попросили о возможности поплавать в бассейне. Об этом сообщает Albanian daily News со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По полученным данным от полиции, погибшие до своей смерти хотели пойти поплавать в бассейн, который был закрыт. Бассйен располагался при отеле. Полиция предположила, что сотрудник, чистивший бассейн, мог использовать слишком много чистящего средства.

Версия об удушье, которая была выдвинута ранее, признана экспертами маловероятной. По их мнению, при проверке места происшествия не было обнаружено никаких элементов, способных вызвать асфиксию.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что факт гибели четырех российских туристов в отеле Албании подтвердило посольство РФ в Тиране, о чем в официальном Telegram-канале сообщило МИД России. Посольство рассчитывает на тщательное расследование всех обстоятельств произошедшего.