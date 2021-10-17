Посольство РФ в Тиране подтвердило факт гибели россиян в отеле Албании

Посольство РФ в Тиране подтвердило факт гибели россиян в отеле Албании
Факт гибели четырех российских туристов в отеле Албании подтвердило посольство РФ в Тиране. Фото: Telegram-канал МИД России

Факт гибели четырех российских туристов в отеле Албании подтвердило посольство РФ в Тиране. Оно рассчитывает на тщательное расследование всех обстоятельств произошедшего. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МИД России.

«Посольство России в Албании подтверждает факт гибели четырех российских граждан в отеле в районе города Кавая. Рассчитываем на тщательное расследование албанской стороной причин смерти россиян», — утверждает МИД России в Telegram-канале.

В сообщении утверждается, что консульский отдел посольства находится в постоянном контакте с правоохранительными органами страны и выясняет обстоятельства произошедшего в отеле Албании. Родственников четырех погибших туристов уже известили. Теперь предстоит репатриация тел на родину.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что четыре российских туриста были найден в сауне отеля Албании мертвыми. Все произошло неподалеку от города Дуррес. Об этом сообщило издание Albanian Daily News 16 числа со ссылкой на полицию. По предположению полицейских, обнаруженные люди задохнулись.

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